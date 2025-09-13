Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 14 вересня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 14 вересня?

Місяць розповідає

Не найлегший день місячного календаря, коли на людину можуть очікувати неприємності — як фізичні, так і моральні. І якщо від перших можна сховатися в стінах власного будинку, то як впоратися з незадоволенням собою і своїм життям, яке ми можемо відчувати сьогодні? Зірки рекомендують згадати про те, що депресивний настрій — не більш ніж вплив місячної доби, від якого вже завтра не залишиться і сліду.

Місяць рекомендує

Непросту енергетику дня можна буде подолати, зайнявшись фізичною працею — наприклад, провести генеральне прибирання в домі або зайнятися сезонними садово-городніми роботами.

Місяць застерігає

Не можна підживлювати своєю енергетикою токсичних людей, які можуть провокувати нас на неадекватні реакції, краще поставитися до їхніх витівок спокійно — так спрямована проти вас злість повернеться назад.

