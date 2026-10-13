ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
934
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 14 жовтня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 14 жовтня?

Місяць розповідає

День різких, кардинальних змін, які зачіпають усі сфери нашого життя — від професійної та фінансової до особистої.

Місяць рекомендує

День, коли можна ухвалювати серйозні професійні та життєві рішення. Головне — не робити цього поспіхом, не зваживши всі можливі «за» і «проти». Спонтанне рішення може призвести до серйозних помилок, які буде складно виправити. Не варто також брати на себе провину іншої людини, навіть якщо вам здасться, що ви повинні це зробити — до добра така шляхетність не приведе. День сприятливий для зустрічей із друзями, побачень, вечірок, прогулянок і посиденьок у кафе: приємний післясмак від такого — приємного — спілкування збережеться надовго.

Місяць застерігає

Що б ви не робили в цей час, не варто допускати навіть тіні сумнівів у своїх діях зокрема та здібностях загалом — лише віра в себе дозволить досягти поставленої мети. Категорично не рекомендується не тільки говорити, а й думати погано про людей, які вас оточують — бумеранг, який завжди повертається до свого господаря, не змусить на себе довго чекати.

Читайте також:

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie