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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 14 жовтня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 14 жовтня?
Місяць розповідає
День різких, кардинальних змін, які зачіпають усі сфери нашого життя — від професійної та фінансової до особистої.
Місяць рекомендує
День, коли можна ухвалювати серйозні професійні та життєві рішення. Головне — не робити цього поспіхом, не зваживши всі можливі «за» і «проти». Спонтанне рішення може призвести до серйозних помилок, які буде складно виправити. Не варто також брати на себе провину іншої людини, навіть якщо вам здасться, що ви повинні це зробити — до добра така шляхетність не приведе. День сприятливий для зустрічей із друзями, побачень, вечірок, прогулянок і посиденьок у кафе: приємний післясмак від такого — приємного — спілкування збережеться надовго.
Місяць застерігає
Що б ви не робили в цей час, не варто допускати навіть тіні сумнівів у своїх діях зокрема та здібностях загалом — лише віра в себе дозволить досягти поставленої мети. Категорично не рекомендується не тільки говорити, а й думати погано про людей, які вас оточують — бумеранг, який завжди повертається до свого господаря, не змусить на себе довго чекати.
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