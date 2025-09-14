ТСН у соціальних мережах

Астрологія
58
1 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15–16 вересня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць у ці дні — 15–16 вересня?

Місяць розповідає

24-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби — це день, коли для отримання нового доведеться відмовитися від старого. Піти від минулого — навіть дуже дорогого для нас — буде складно, але це необхідно зробити заради майбутнього. Ще одна прикмета цього часу — підвищена агресивність, яку демонструватимуть навіть найспокійніші та найстриманіші люди; не варто реагувати на емоційні спалахи інших, та й самим важливо тримати себе в руках.

Місяць рекомендує

Відповідь на важливе для нас запитання можна буде отримати уві сні, головне — запам’ятати все, що ми побачимо і почуємо в «нічному кінотеатрі».

Місяць застерігає

Плітки можуть стати причиною конфлікту з людьми навколо, тож не варто їх поширювати, навіть якщо вони здадуться нам дуже цікавими.

