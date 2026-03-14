Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15 березня
Місяць - не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 15 березня?
Місяць розповідає
День, коли відпущена нам зірками енергія буде стрімко убувати, тому ставитися до неї потрібно максимально дбайливо.
Місяць рекомендує
Відчувши, що щось у нашому житті йде не так, потрібно активізувати позитивне мислення — це дасть змогу якнайшвидше значно поліпшити ситуацію. Займатися цього дня, що логічно для неділі, бажано тільки своїм хобі — до речі, непогано паралельно подумати про те, щоб зробити його своїм основним — і бюджетоутворювальним — заняттям.
Місяць застерігає
Дуже важливо ігнорувати агресію, яка може виходити від оточення — тільки так вдасться її мінімізувати, а самого недоброзичливця — морально нейтралізувати.
