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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15 червня
Місяць — не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 15 червня?
Місяць розповідає
День, коли, незважаючи на внутрішню і зовнішню напруженість, можна розпочинати роботу над новими проєктами. В більшості випадків вони виявляться успішними, особливо якщо докласти до їх реалізації максимум зусиль. Головне — зосередитися на виконанні дійсно важливих справ, а другорядні можуть почекати.
Місяць радить
Отримавши пропозицію перейти на нове місце роботи, варто взяти час на обдумування і все ретельно зважити: попри велику кількість «плюсів» у цій справі будуть і «мінуси», які важливо врахувати. Зірки радять звернути увагу на сон, який наснився цієї ночі: він міститиме підказку щодо того, як вирішити конфлікт, який виник між нами і людиною, яку ми любимо.
Місяць застерігає
Не можна давати волю негативним емоціям, які можуть переповнювати нас від самого ранку: існує ризик під їхнім впливом сказати щось неприємне близькій людині, про що згодом доведеться пошкодувати. Від фізичних навантажень потрібно відмовитися: навіть незначні можуть завдати серйозної шкоди організму, тож займання спортом і прибирання оселі потрібно перенести на інший час.
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