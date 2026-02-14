- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15 лютого
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 15 лютого?
Місяць розповідає
День, коли таємне стає очевидним, а містичні події отримують цілком реальне, земне пояснення.
Місяць рекомендує
Потрібно провести «роботу над помилками» — точніше, аналіз причин колишніх хиб і їхніх наслідків — це дасть змогу підвищити свою успішність уже в найближчому майбутньому. Енергетика дня може негативно вплинути на психіку, рекомендується в усьому шукати позитивні моменти — не буває нічого поганого, у чому не можна було б відшукати хороше.
Місяць застерігає
Людей, які намагаються заподіяти нам зло — вони видадуть себе своїм прагненням усіма правдами і неправдами спровокувати конфлікт — можливо, настав час викреслити із життя.
