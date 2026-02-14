Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15 лютого

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 15 лютого?

Місяць розповідає

День, коли таємне стає очевидним, а містичні події отримують цілком реальне, земне пояснення.

Місяць рекомендує

Потрібно провести «роботу над помилками» — точніше, аналіз причин колишніх хиб і їхніх наслідків — це дасть змогу підвищити свою успішність уже в найближчому майбутньому. Енергетика дня може негативно вплинути на психіку, рекомендується в усьому шукати позитивні моменти — не буває нічого поганого, у чому не можна було б відшукати хороше.

Місяць застерігає

Людей, які намагаються заподіяти нам зло — вони видадуть себе своїм прагненням усіма правдами і неправдами спровокувати конфлікт — можливо, настав час викреслити із життя.

