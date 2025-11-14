ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15 листопада

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 15 листопада?

Місяць розповідає

День, коли всі — навіть найактивніші та найенергійніші люди — відчувають небажання що-небудь робити. Утім, якщо врахувати, що на календарі вихідний, особливої катастрофи в цьому немає — можна дозволити собі трохи побайдикувати.

Місяць рекомендує

Зірки рекомендують навести лад у домі й, особливо, у шафах: у міру того, як речі вкладатимуться однаковими, рівними стосами, в голові теж стане зрозуміліше. Також настав час викинути непотрібні папери — застарілі документи й протерміновані рахунки — з шухляд письмового столу й комода: це дасть змогу очистити простір і поліпшити якість свого життя.

Місяць застерігає

Необхідно — зрозуміло, за можливості — відмовитися від спілкування з оточуючими, ще ліпше — взагалі провести цей час на самоті. У стосунках із коханою людиною головне — не намагатися змінити її, переробивши на свій лад: треба дозволити їй бути такою, якою вона є, тоді й сваритися з нею не доведеться.

