- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 2 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15 листопада
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 15 листопада?
Місяць розповідає
День, коли всі — навіть найактивніші та найенергійніші люди — відчувають небажання що-небудь робити. Утім, якщо врахувати, що на календарі вихідний, особливої катастрофи в цьому немає — можна дозволити собі трохи побайдикувати.
Місяць рекомендує
Зірки рекомендують навести лад у домі й, особливо, у шафах: у міру того, як речі вкладатимуться однаковими, рівними стосами, в голові теж стане зрозуміліше. Також настав час викинути непотрібні папери — застарілі документи й протерміновані рахунки — з шухляд письмового столу й комода: це дасть змогу очистити простір і поліпшити якість свого життя.
Місяць застерігає
Необхідно — зрозуміло, за можливості — відмовитися від спілкування з оточуючими, ще ліпше — взагалі провести цей час на самоті. У стосунках із коханою людиною головне — не намагатися змінити її, переробивши на свій лад: треба дозволити їй бути такою, якою вона є, тоді й сваритися з нею не доведеться.
