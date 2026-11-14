ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
4
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15 листопада

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 15 листопада?

Місяць розповідає

Один із найкращих днів для благодійності, коли кожен, зробивши добру справу, може почуватися добрим і великодушним.

Місяць рекомендує

Найуспішніше день мине у тих, хто заздалегідь розпланує його і буде твердо дотримуватися плану, інакше можна «потонути» у безлічі справ, до того ж не найпотрібніших і не найважливіших. Сила слів, вимовлених у цей час, буде настільки великою, що, якщо зробити це вголос, вони практично одразу втіляться в життя: варто скористатися цим, вимовивши вголос заповітне бажання.

Місяць застерігає

Емоції важливо завжди тримати під контролем, але цього дня — особливо: якщо дати їм можливість вирватися назовні, ми вже не зможемо зупинити потік негативу, який ми відчуваємо щодо оточення, а це може бути небезпечним. Не варто піддаватися спокусі уїдливо пожартувати із когось із людей, що нас оточують: найімовірніше, людина не тільки не оцінить ваше почуття гумору, а й затаїть на вас серйозну образу.

Читайте також:

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie