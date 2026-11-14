Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15 листопада

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 15 листопада?

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Місяць розповідає

Один із найкращих днів для благодійності, коли кожен, зробивши добру справу, може почуватися добрим і великодушним.

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Місяць рекомендує

Найуспішніше день мине у тих, хто заздалегідь розпланує його і буде твердо дотримуватися плану, інакше можна «потонути» у безлічі справ, до того ж не найпотрібніших і не найважливіших. Сила слів, вимовлених у цей час, буде настільки великою, що, якщо зробити це вголос, вони практично одразу втіляться в життя: варто скористатися цим, вимовивши вголос заповітне бажання.

Місяць застерігає

Емоції важливо завжди тримати під контролем, але цього дня — особливо: якщо дати їм можливість вирватися назовні, ми вже не зможемо зупинити потік негативу, який ми відчуваємо щодо оточення, а це може бути небезпечним. Не варто піддаватися спокусі уїдливо пожартувати із когось із людей, що нас оточують: найімовірніше, людина не тільки не оцінить ваше почуття гумору, а й затаїть на вас серйозну образу.

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