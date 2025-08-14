- Дата публікації
-
Категорія
Астрологія
- Кількість переглядів
- 106
- Час на прочитання
- 2 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15 серпня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 15 серпня?
Місяць розповідає
День, коли особливо активними стають сили зла — щоб не стати їхньою жертвою, потрібно виявити обережність. Не можна сумніватися у своїх силах, оскільки це може зробити нас легкою здобиччю для шахраїв, які можуть ввести нас в оману й обдурити.
Місяць рекомендує
Сновидіння нинішнього дня потребують підвищеної уваги і грамотного розшифровання — відповідь на важливе життєве питання може прийти саме уві сні. Бажано також витратити певний час на наведення ладу в справах — необхідно впорядкувати папери на робочому столі та розсортувати рахунки і квитанції, викинувши непотрібне.
Місяць застерігає
У жодному разі не можна ризикувати — це може призвести до ймовірності фізичних травм і фінансових втрат. Небажано займатися екстремальними видами спорту, перевищувати швидкість за кермом, носити з собою великі суми грошей і ходити безлюдними вулицями в темну пору доби. Також варто пам’ятати, що ініціатива може бути караною, тому не варто пропонувати керівництву нові ідеї: найімовірніше, воно їх забракує.
