ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15 серпня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 15 серпня?

Місяць розповідає

День, коли особливо активними стають сили зла — щоб не стати їхньою жертвою, потрібно виявити обережність. Не можна сумніватися у своїх силах, оскільки це може зробити нас легкою здобиччю для шахраїв, які можуть ввести нас в оману й обдурити.

Місяць рекомендує

Сновидіння нинішнього дня потребують підвищеної уваги і грамотного розшифровання — відповідь на важливе життєве питання може прийти саме уві сні. Бажано також витратити певний час на наведення ладу в справах — необхідно впорядкувати папери на робочому столі та розсортувати рахунки і квитанції, викинувши непотрібне.

Місяць застерігає

У жодному разі не можна ризикувати — це може призвести до ймовірності фізичних травм і фінансових втрат. Небажано займатися екстремальними видами спорту, перевищувати швидкість за кермом, носити з собою великі суми грошей і ходити безлюдними вулицями в темну пору доби. Також варто пам’ятати, що ініціатива може бути караною, тому не варто пропонувати керівництву нові ідеї: найімовірніше, воно їх забракує.

Читайте також:

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie