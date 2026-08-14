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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
1 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15 серпня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 15 серпня?

Місяць розповідає

День, коли нас може переслідувати невдоволення собою, своїми професійними досягненнями та особистим життям. Таке відчуття не матиме нічого спільного з реальністю — це лише вплив місячної енергетики.

Місяць рекомендує

Складну енергетику дня можна буде подолати, зайнявшись фізичною працею — як вдома, так і на дачі. Цей день також сприятливий для вияву ініціативи — у суботу вона, найімовірніше, стосуватиметься стосунків із близькою людиною: можливо, настав час перевести їх на новий рівень.

Місяць застерігає

Цього дня, незважаючи на вихідний, слід утриматися від спілкування телефоном та в месенджерах соціальних мереж: це не принесе нам нічого, крім моральної втоми.

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