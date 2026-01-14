- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15 січня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 15 січня?
Місяць розповідає
День позитивних космічних енергій, які допомагають нам знайти душевну рівновагу і, як наслідок, спокій.
Місяць рекомендує
Час бажано присвятити спілкуванню з близькими й коханими людьми: так можна буде не тільки поліпшити настрій, а й підвищити працездатність, яка останнім часом залишає бажати кращого. За бажання також вдасться налагодити стосунки з партнером.
Місяць застерігає
Не варто користуватися добротою, яку сьогодні може виявляти до нас оточення — як близькі, так і незнайомі люди, і, вже тим паче, використовувати її їм же на зло.
