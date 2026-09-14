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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15 вересня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 15 вересня?
Місяць розповідає
День, коли слова набувають особливої сили, тому потрібно максимально уважно ставитися до того, що ми говоримо: усе, що буде сказано цього дня, так чи так позначиться на житті як самої людини, так і тих, хто її оточує.
Місяць рекомендує
Цей день сприятливий для того, щоб почати своє життя з чистого аркуша — закреслити все, що вас засмучує, і почати писати свою історію заново, з урахуванням усіх попередніх помилок. За першої ж нагоди необхідно поговорити з керівництвом про підвищення заробітної плати — цього дня воно, як ніколи, буде налаштоване не тільки вислухати вас, а й дослухатися до ваших аргументів.
Місяць застерігає
Свої емоції потрібно завжди тримати під контролем, але цього дня — особливо: існує велика ймовірність того, що під впливом миттєвого пориву можна сказати оточенню те, про що згодом доведеться пошкодувати. Можливі провокації з боку людей, які недоброзичливо налаштовані до нас: важливо тримати себе в руках і не реагувати на їхні випади — так їхня злоба, не досягнувши мети, обернеться проти них самих.
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