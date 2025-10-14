- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15 жовтня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 15 жовтня?
Місяць розповідає
День розв’язання серйозних — глобальних — питань, здійснення рішучих вчинків. Удача буде супроводжувати у всіх справах, але насамперед — у розв’язанні бізнес-питань: велика ймовірність отримання прибутку, підписання вигідних контрактів та укладення перспективних угод.
Місяць рекомендує
Час вдалий для операцій з нерухомістю: тим, хто давно збирався продати або купити житло, кращого часу годі й шукати, тож не варто його марнувати. Можна проводити перемовини з діловими партнерами — навіть найнезговірливіші з них охоче підуть назустріч.
Місяць застерігає
Важливо побоюватися дратівливості, яка може стати нашою супутницею на нинішній день — вона не найкращим чином позначиться не тільки на людей із оточення, які можуть образитися на наші різкі висловлювання, а й, як наслідок, на нас самих. Не можна давати токсичним людям шанс вивести нас на емоційний сплеск — не варто реагувати на їхні провокації.
