ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15 жовтня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 15 жовтня?

Місяць розповідає

День розв’язання серйозних — глобальних — питань, здійснення рішучих вчинків. Удача буде супроводжувати у всіх справах, але насамперед — у розв’язанні бізнес-питань: велика ймовірність отримання прибутку, підписання вигідних контрактів та укладення перспективних угод.

Місяць рекомендує

Час вдалий для операцій з нерухомістю: тим, хто давно збирався продати або купити житло, кращого часу годі й шукати, тож не варто його марнувати. Можна проводити перемовини з діловими партнерами — навіть найнезговірливіші з них охоче підуть назустріч.

Місяць застерігає

Важливо побоюватися дратівливості, яка може стати нашою супутницею на нинішній день — вона не найкращим чином позначиться не тільки на людей із оточення, які можуть образитися на наші різкі висловлювання, а й, як наслідок, на нас самих. Не можна давати токсичним людям шанс вивести нас на емоційний сплеск — не варто реагувати на їхні провокації.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie