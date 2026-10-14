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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15 жовтня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 15 жовтня?
Місяць розповідає
День, коли розумову працю слід вважати за краще за будь-яку фізичну, а духовні інтереси — за матеріальні.
Місяць рекомендує
Відповіді на важливі життєві питання, якщо вони потребують вирішення, слід шукати в інтуїції — вона сьогодні не підведе. Від активних дій у цей час краще утриматися, вони однаково не принесуть користі, тож у вільний від роботи час краще почитати, подивитися телевізор або зайнятися своїм хобі. На роботі не варто ганятися за всіма «зайцями» — тобто справами — одразу, то ви, найімовірніше, не доведете до кінця жодну з них, а ось вибравши пріоритетну, впораєтеся з усіма завданнями, що стоять перед вами.
Місяць застерігає
Цей день категорично не підходить для марного проведення часу — телефонних розмов і спілкування в месенджерах про ні про що; будь-яке заняття має бути не лише корисним, а й змістовним. Небажані будь-які маніпуляції з організмом, які здійснюватимуть сторонні люди, — масаж, косметичні та перукарські процедури, це може негативно позначитися на вашій енергетиці. Навіть незначна сварка з близькою людиною, що сталася цього дня, може перерости в тривалий конфлікт, який буде дуже складно залагодити, — намагайтеся її уникнути.
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