- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 144
- Час на прочитання
- 2 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 16 березня
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 16 березня?
Місяць розповідає
Нинішній день, незважаючи на початок робочого тижня, зірки радять — звісно, якщо випаде така нагода — присвятити відпочинку: серйозних успіхів на роботі досягти однаково не вдасться, а ось сили — як фізичні, так і моральні — потребують відновлення.
Місяць рекомендує
Дуже важливо робити добрі справи, перебрати міру з якими неможливо: що більше їх буде, то краще — як для інших, так і для нас самих. Найкраща «зброя» в боротьбі з недоброзичливцями — привітність, якої не варто шкодувати за жодних обставин.
Місяць застерігає
З’ясування стосунків із близькою — чи коханою — людиною краще перенести на інший час: сьогодні замість знаходження спільної мови можна лише ще більше посилити суперечності. Не варто поспішати з висновками стосовно події, яка станеться цього дня: на перший погляд, вона може здатися негативною, але доволі швидко стане зрозуміло, що все те, що сталося — на краще.
Читайте також:
