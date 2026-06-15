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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 16 червня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 16 червня?
Місяць розповідає
День, коли можна як складати плани на найближчий місячний цикл, так і поступово починати втілювати їх у життя — для цього найкраще підходить післяобідній час, коли сили почнуть поступово повертатися.
Місяць радить
Обираючи між розумовою та фізичною працею, бажано зупинитися на першій: цього дня вдасться розв’язати будь-яке — навіть дуже складне — інтелектуальне завдання. Поява людини з минулого життя, з якою ми — з найрізноманітніших причин — не дуже добре розійшлися, дасть можливість нарешті налагодити з нею стосунки.
Місяць застерігає
Слід уникати дратівливості, яка, «накривши» нас від самого ранку, може негативно позначитися на наших стосунках з оточенням: особливо це стосується близьких людей, конфлікт із якими затягнеться надовго. У професійному плані не варто братися за кілька справ одразу — у такому разі успіху не вдасться досягти в жодній із них.
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