Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 16 квітня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 16 квітня?
Місяць розповідає
Світлий і гармонійний день, що цілюще впливає на людей: ми стаємо не тільки добрішими, а й розумнішими і доброзичливішими щодо оточення. Не варто звертати увагу на незначні негаразди — дуже важливо прожити день у гарному настрої.
Місяць рекомендує
Необхідно поводитися максимально спокійно й обережно: ні з ким не сваритися, оскільки це може негативно позначитися як на стані самої людини, так і на загальному — світовому — енергетичному тлі. Можна підписувати важливі документи із серйозним фінансовим підтекстом — вони виправдають покладені на них очікування. Можна проводити переговори з діловими партнерами — вони виявляться на рідкість вдалими.
Місяць застерігає
Серйозної розмови з близькою людиною на цей день краще не призначати, зірки радять узяти невеликий таймаут і подумати про те, яку «лінію захисту» вибудувати.
Читайте також: