Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 16 лютого

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 16 лютого?

Місяць розповідає

Найнебезпечніший — чорний — день місячного календаря, коли сили закінчуються, а настрій псується начебто саме собою. Особливо важко доведеться тим, хто має проблеми з психікою — їм необхідно згадати про приписи лікаря.

Реклама

Місяць радить

Хороший результат дасть очищення свого дому від негативу, що накопичився в ньому. Кращими помічниками в цьому стануть вода і вогонь: досить ретельно вимити підлогу протерти від пилу меблі, а потім обійти його за годинниковою стрілкою зі свічкою, що палає, в руці — там, де вона коптитиме, варто затриматися довше.

Місяць застерігає

Перш ніж вийти «в люди», необхідно ретельно зважити свої моральні сили: залишати стіни свого дому слід, якщо розумієш, що їх достатньо для зіткнення з агресивними та неадекватними людьми, інакше краще залишитися вдома. Також не можна займатися самокритикою: цього дня усі свої недоліки ми бачитимемо у перебільшеному — зовсім не відповідному дійсності — вигляді, а робити висновки, ґрунтуючись на таких аргументах — тільки собі шкодити.

Читайте також: