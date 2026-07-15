ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 16 липня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 16 липня?

Місяць розповідає

День, коли варто скористатися будь-яким способом для поповнення запасів життєвої енергії, для чого підійдуть будь-які — переважно приємні — моменти: спілкування з близькими людьми — особливо з дітьми та тваринами, заняття своїм хобі та спортом.

Місяць рекомендує

Професійна пропозиція, яку можна отримати в цей час, виявиться вигідною в усіх сенсах — проте, перш ніж погодитися на неї, варто взяти час на роздуми, щоб оцінити свої сили. Дбаючи про інших, не варто забувати про себе: треба взяти за правило балувати себе хоча б у дрібницях — таким чином вдасться поліпшити настрій і змінити ставлення до життя з песимістичного на оптимістичне.

Місяць застерігає

Цього дня — втім, як і будь-якого іншого — нікому не можна бажати зла: слова дійдуть до «адресата» миттєво, але так само швидко повернуться назад, тож краще не ризикувати своїм здоров’ям і добробутом. Також необхідно максимально обережно поводитися з грошима — не тільки не вкладати їх у сумнівні заходи, а й ретельно перераховувати решту, отриману в супермаркеті.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
236
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie