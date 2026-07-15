Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 16 липня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 16 липня?

Реклама

Місяць розповідає

День, коли варто скористатися будь-яким способом для поповнення запасів життєвої енергії, для чого підійдуть будь-які — переважно приємні — моменти: спілкування з близькими людьми — особливо з дітьми та тваринами, заняття своїм хобі та спортом.

Місяць рекомендує

Професійна пропозиція, яку можна отримати в цей час, виявиться вигідною в усіх сенсах — проте, перш ніж погодитися на неї, варто взяти час на роздуми, щоб оцінити свої сили. Дбаючи про інших, не варто забувати про себе: треба взяти за правило балувати себе хоча б у дрібницях — таким чином вдасться поліпшити настрій і змінити ставлення до життя з песимістичного на оптимістичне.

Місяць застерігає

Цього дня — втім, як і будь-якого іншого — нікому не можна бажати зла: слова дійдуть до «адресата» миттєво, але так само швидко повернуться назад, тож краще не ризикувати своїм здоров’ям і добробутом. Також необхідно максимально обережно поводитися з грошима — не тільки не вкладати їх у сумнівні заходи, а й ретельно перераховувати решту, отриману в супермаркеті.

Читайте також:

Реклама

Новини партнерів