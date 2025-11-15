ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 16 листопада

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 16 листопада?

Місяць розповідає

День, коли не варто вірити всьому, що говоритиме оточення, в його словах буде мало правди.

Місяць рекомендує

Зірки радять, як і належить у вихідний, об’єднати хатню роботу і відпочинок: і якщо зранку можна і потрібно займатися господарськими справами, то після обіду необхідно погуляти на свіжому повітрі — у лісі або парку.

Місяць застерігає

Необхідно з обережністю ставитися до подій, що відбуваються цього дня: вони можуть здатися зовсім не такими, якими є насправді. Небажано також робити з них важливі висновки й ухвалювати серйозні рішення, оскільки вже завтра ситуація може змінитися, тож є сенс трохи зачекати, доки реальність набуде своїх справжніх рис.

