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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 16 листопада
Місяць — не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 16 листопада?
Місяць розповідає
Цей день сприятливий для аналізу свого життя та діяльності — особливо професійної.
Місяць рекомендує
Можна — і потрібно! — працювати над своїми помилками в усіх сферах життя. Рекомендується оцінити — або переглянути — свої моральні цінності, можливості, внутрішні ресурси та прагнення. Навіть за напруженого робочого графіку необхідно частину нинішнього дня присвятити собі — наприклад, влаштувати шопінг або відвідати салон краси. День сприятливий для примирення з тими, кого ми свідомо — або мимоволі — образили: сьогодні складуться всі умови для з’ясування стосунків і примирення.
Місяць застерігає
Брати участь у сварках і плітках небажано завжди, а сьогодні — особливо: людина, проти якої спрямовані колективні інтриги, може відреагувати неадекватно, а отже, небезпечно. Також зірки рекомендують бути максимально обережними з грошима: існує великий ризик захопитися і витратити значну суму, яка створить серйозну дірку у вашому бюджеті.
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