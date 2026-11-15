Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 16 листопада

Місячний гороскоп / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 16 листопада?

Місяць розповідає

Цей день сприятливий для аналізу свого життя та діяльності — особливо професійної.

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Місяць рекомендує

Можна — і потрібно! — працювати над своїми помилками в усіх сферах життя. Рекомендується оцінити — або переглянути — свої моральні цінності, можливості, внутрішні ресурси та прагнення. Навіть за напруженого робочого графіку необхідно частину нинішнього дня присвятити собі — наприклад, влаштувати шопінг або відвідати салон краси. День сприятливий для примирення з тими, кого ми свідомо — або мимоволі — образили: сьогодні складуться всі умови для з’ясування стосунків і примирення.

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Місяць застерігає

Брати участь у сварках і плітках небажано завжди, а сьогодні — особливо: людина, проти якої спрямовані колективні інтриги, може відреагувати неадекватно, а отже, небезпечно. Також зірки рекомендують бути максимально обережними з грошима: існує великий ризик захопитися і витратити значну суму, яка створить серйозну дірку у вашому бюджеті.

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