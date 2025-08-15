Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 16 серпня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 16 серпня?

Місяць розповідає

День сприятливий для початку нових справ: будь-якого — навіть побутового, що логічно для вихідного дня, — проєкту. Будучи взятим у роботу цього дня, він обов’язково принесе успіх.

Місяць рекомендує

Гарний настрій, який буде супроводжувати нас від самого ранку, дасть змогу розв’язати багато професійних питань, а ближче до вечора переробити ще й безліч домашніх справ. Зірки також рекомендують згадати про людину, яку ми, перебуваючи під впливом поганого настрою, образили, і знайти спосіб із нею помиритися, визнавши свою помилку й перепросивши.

Місяць застерігає

Розповідаючи керівництву про свої досягнення, не можна бути скромними, але й замовчувати про заслуги своїх колег теж не рекомендується, інакше в майбутньому ви не зможете розраховувати на їхню підтримку.

