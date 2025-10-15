ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 16 жовтня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 16 жовтня?

Місяць розповідає

День, коли не варто прискорювати події та небажано кудись поспішати — метушня не дасть бажаного результату, вона лише виснажить і забере сили, яких у цей час і так небагато.

Місяць рекомендує

Тим, хто останнім часом наполегливо працював над розв’язанням важливого — професійного чи побутового — завдання, зірки радять, незважаючи на розпал робочого тижня, взяти невеличкий таймаут: не варто сприймати цей час як витрачений намарно — важливо пам’ятати, що добре працює лише той, хто добре відпочиває.

Місяць застерігає

День не підходить для нових починань: будь-який проєкт, який опиниться у роботі в цей час, натикатиметься на несподівані перешкоди і, як наслідок, гальмуватиме. Тож краще перепочити та набратися сил для майбутньої роботи. Також не варто, незважаючи на позитивну енергію дня, розслаблятися: є висока ймовірність потрапити під вплив шахраїв, які використовують у своїх цілях наші слабкі місця.

