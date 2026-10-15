Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 16 жовтня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 16 жовтня?

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Місяць розповідає

День, коли інтуїція дає про себе знати — з її допомогою можна знайти відповіді навіть на найскладніші — і «завислі» — питання.

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Місяць рекомендує

Будь-які переговори — як ділові, так і особисті — виявляться вдалими, тому якщо нам потрібно досягти важливої домовленості, слід призначити зустріч саме на цей день. Від активних дій — як у професійній, так і в побутовій сфері — зірки рекомендують утриматися, адже вони однаково не увінчаються успіхом. Зате можна планувати майбутні проєкти: нам вдасться скласти максимально реалістичні й, водночас, перспективні плани. Успішними цього дня виявляться будь-які справи, але найкраще зосередитися на розв’язанні фінансових питань — не тільки можна, але й потрібно підписувати договори та укладати угоди.

Місяць застерігає

Не можна ігнорувати знаки, які в цей час надсилатимуть нам вищі сили: цілком можливо, що вони хочуть повідомити нам щось дуже важливе і, що особливо важливо, приємне. Необхідно відмовитися від негативних думок і недобрих висловлювань на адресу оточення, навіть якщо воно об’єктивно заслуговуватиме на це — важливо пам’ятати про бумеранг, який цього дня буде особливо активним.

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