Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 17–18 серпня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 17 і 18 серпня?

Місяць розповідає

У 25-й місячний день, який розтягнеться на дві календарні доби, небажано розпорошувати свої сили на кілька справ одразу: бажано вибрати одну — найважливішу. Не найкращий час для життєвих змін, тому зірки радять утриматися від ухвалення важливих життєвих рішень — велика ймовірність того, що вони виявляться помилковими.

Місяць рекомендує

Успішними обіцяють бути невеликі фінансові операції, від великих краще відмовитися — серйозного прибутку вони не принесуть. Можна вирушати в дорогу — як у ділові поїздки, так і в довгоочікувані подорожі. У неділю влаштуйте скромне сімейне свято: запросіть близьких людей, накрийте стіл, придумайте розваги — враження мають залишитися незабутніми.

Реклама

Місяць застерігає

Небажано витрачати сили даремно: бажано робити тільки те, що справді потрібно й важливо, зате й результат перевершить усі сподівання. Перш ніж щось сказати чи — тим паче, зробити — бажано прорахувати всі наслідки: надто великим є ризик того, що наші слова чи дії завдадуть шкоди іншим людям, а, як наслідок, і нам самим.