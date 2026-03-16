Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 17 березня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 17 березня?
Місяць розповідає
День чистої та світлої — збалансованої — енергетики, коли не можна дозволяти собі брутальні, різкі й — особливо — непорядні вчинки, що можуть порушити гармонію навколишнього світу. Навіть необережне слово — не кажучи вже про дії — може негативно вплинути як на нас самих, так і на навколишнє середовище, тому обережність у цей час — понад усе.
Місяць рекомендує
Спілкуючись із людьми, необхідно думати тільки про хороше — будь-яке недобре побажання обернеться насамперед проти самої людини, а не проти тих, кому вона вирішить заподіяти шкоду. Успіх буде супроводжувати в будь-яких земних справах: можна купувати й ремонтувати нерухомість, будувати заміський будинок чи дачу, садити й пересаджувати дерева та квіти.
Місяць застерігає
Не можна нервувати і перенапружуватися, взявши на себе непосильну — професійну або господарську — ношу, під тягарем якої можна і надірватися — на щастя, тільки в переносному сенсі.
