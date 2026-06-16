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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 17 червня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 17 червня?

Місяць розповідає

День, коли не можна давати волю негативним емоціям, які можуть вилитися у дратівливість і навіть агресію, що, зі свого боку, призведе до вчинків, здатних незабаром викликати не лише жаль, а й сором. У цей час також необхідно бути готовими до будь-яких сюрпризів, які торкнуться як професійного, так і особистого життя.

Місяць радить

До будь-якої поставленої мети — як професійної, так і особистої — потрібно рухатися, не поспішаючи, інакше легко можна все зіпсувати. Сни цієї ночі можуть здатися заплутаними і незрозумілими, але це оманливе враження — вони можуть стати джерелом дуже важливих даних і підказок.

Місяць застерігає

Займаючись роботою, не можна відволікатися на розмови, що не мають стосунку до завдання, яке потрібно виконати, інакше можна змарнувати дорогоцінний час і не встигнути завершити те, що заплановано на цей робочий день.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
50
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