Дата публікації
Категорія
Астрологія
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 17 лютого

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 17 лютого?

Місяць розповідає

День, коли новий місячний цикл зустрічається зі старим, що минає: у цей час завершується один життєвий етап і починається інший, у який потрібно увійти без нічого, провівши попередньо «роботу над помилками».

Місяць рекомендує

Необхідно довести до фінальної крапки розпочаті раніше справи і розпочати складання планів на майбутнє — щонайменше, на наступний місяць. Будь-які проблеми — як професійного, так і господарського спрямування — треба відкинути: розв’язати їх однаково не вдасться, а сили, яких до цього часу залишиться вкрай мало, буде витрачено даремно.

Місяць застерігає

Дуже важливо — особливо в першій половині дня — обмежувати вживання рідини, вона може викликати небажані набряки.

