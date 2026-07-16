Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 17 липня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 17 липня?

Реклама

Місяць розповідає

День, коли кожному з нас — хочемо ми того чи ні — доведеться обирати, на чиєму боці — добра чи зла — він перебуває.

Місяць рекомендує

Зараз сприятливий час для вирішення будь-яких професійних та ділових завдань — не варто втрачати рідкісний шанс досягти успіху як у першому, так і в другому випадку. Важливо також бути уважними до снів цієї ночі — у їхньому сюжеті може міститися відповідь на важливе життєве питання, головне — прокинувшись вранці, не забути її, а потім правильно розтлумачити.

Місяць застерігає

Не варто звертати увагу на зауваження та натяки, які можуть робити люди, що ставляться до нас упереджено: їхні слова — не більше ніж відображення їхніх власних проблем, до нас вони не мають жодного стосунку. З’ясування стосунків із близькою людиною не буде успішним — обом сторонам не вдасться почути одне одного, тож серйозну розмову краще перенести на інший час.

Читайте також:

Реклама

Новини партнерів