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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 17 липня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 17 липня?
Місяць розповідає
День, коли кожному з нас — хочемо ми того чи ні — доведеться обирати, на чиєму боці — добра чи зла — він перебуває.
Місяць рекомендує
Зараз сприятливий час для вирішення будь-яких професійних та ділових завдань — не варто втрачати рідкісний шанс досягти успіху як у першому, так і в другому випадку. Важливо також бути уважними до снів цієї ночі — у їхньому сюжеті може міститися відповідь на важливе життєве питання, головне — прокинувшись вранці, не забути її, а потім правильно розтлумачити.
Місяць застерігає
Не варто звертати увагу на зауваження та натяки, які можуть робити люди, що ставляться до нас упереджено: їхні слова — не більше ніж відображення їхніх власних проблем, до нас вони не мають жодного стосунку. З’ясування стосунків із близькою людиною не буде успішним — обом сторонам не вдасться почути одне одного, тож серйозну розмову краще перенести на інший час.
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