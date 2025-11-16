ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 17 листопада

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Галина Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 17 листопада?

Місяць розповідає

День, коли на перший план виходить інтуїція — саме до неї, а не до аргументів розуму, потрібно звертатися, ставлячи важливі — життєві та професійні — запитання.

Місяць рекомендує

Наші думки мають бути тільки добрими й максимально корисними: усе, що сьогодні спаде вам на думку, згодом стане реальністю — потурбуйтеся про те, щоб вона була позитивною. Можна — і навіть потрібно — будувати плани на майбутнє — до того ж, як у професійному, так і в особистому плані: вдасться обрати саме ті цілі, які можна буде блискуче втілити в життя.

Місяць застерігає

Незважаючи на понеділок, небажано братися за роботу над новими проєктами, ухвалювати важливі рішення і підписувати документи, у яких ідеться про великі грошові суми: великий ризик помилки, тому варто зачекати хоча б кілька днів.

