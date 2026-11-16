Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 17 листопада

Гороскоп / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 17 листопада?

Реклама

Місяць розповідає

День, коли людину можуть охоплювати похмурі й тривожні думки, які є відображенням негативних енергій цього дня.

Реклама

Місяць рекомендує

Внутрішнє напруження, яке може не давати нам спокою від самого ранку, потрібно розвіювати приємними заняттями, роблячи те, що приносить задоволення. Зосередившись на приємних життєвих моментах, які — хоч і в невеликій кількості — траплятимуться цього дня, вдасться прожити цей час у позитивному настрої.

Місяць застерігає

Небажано брати на себе надмірні професійні зобов’язання — з об’єктивних причин, що абсолютно не залежать від нас, більша частина планів зірветься, тож краще зробити менше, але якісніше. Не варто звертати увагу на сновидіння цього дня: попри всю похмурість і неприємність їхнього характеру, вони жодним чином не позначаться на нашому житті, тому, прокинувшись, можна з легким серцем викинути їх з голови. Люди, що нас оточують, — особливо ті, хто налаштований недоброзичливо, — можуть провокувати нас на неадекватну реакцію у відповідь: небажано потрапити на їхній гачок — це серйозно зіпсує настрій.

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів