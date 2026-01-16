Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 17 січня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 17 січня?

Місяць розповідає

День з усіх боків сприятливих, але тонких і тендітних місячних енергій, які не можна руйнувати злими словами і вчинками, про які ми згодом можемо пошкодувати. Особливо небезпечними є будь-які конфлікти, тому їх необхідно уникати — втім, як і завжди.

Місяць рекомендує

Незважаючи на зимову холоднечу, астрологи радять займатися земними — як у прямому, так і в переносному сенсі — справами: можна розпочинати будівництво, ремонт, наводити лад у домі, садити й пересаджувати домашні квіти. Серйозні вчинки варто здійснювати лише тоді, коли їх уважно обміркували й ретельно підготували, інакше їх краще відкласти.

Місяць застерігає

Не можна нікого ображати — ні в реальному житті, ні в думках: бумеранг не змусить на себе довго чекати.

