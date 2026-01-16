ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 17 січня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 17 січня?

Місяць розповідає

День з усіх боків сприятливих, але тонких і тендітних місячних енергій, які не можна руйнувати злими словами і вчинками, про які ми згодом можемо пошкодувати. Особливо небезпечними є будь-які конфлікти, тому їх необхідно уникати — втім, як і завжди.

Місяць рекомендує

Незважаючи на зимову холоднечу, астрологи радять займатися земними — як у прямому, так і в переносному сенсі — справами: можна розпочинати будівництво, ремонт, наводити лад у домі, садити й пересаджувати домашні квіти. Серйозні вчинки варто здійснювати лише тоді, коли їх уважно обміркували й ретельно підготували, інакше їх краще відкласти.

Місяць застерігає

Не можна нікого ображати — ні в реальному житті, ні в думках: бумеранг не змусить на себе довго чекати.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
33
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie