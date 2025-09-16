ТСН у соціальних мережах

Астрологія
36
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 17 вересня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 17 вересня?

Місяць розповідає

День занурення в себе, переосмислення життєвої ситуації, «діалогу» зі своїм внутрішнім голосом, до якого дуже важливо дослухатися — він дасть справді цінну пораду, яка допоможе впоратися з життєвими — або професійними — обставинами, що склалися.

Місяць рекомендує

Потрібно звертати увагу на знаки долі, які можуть у великій кількості траплятися в цей час — пропустивши підказку, можна згодом про це пожалкувати. Також попри складні енергії дня можна братися до розв’язання важливого завдання, над яким ми працюємо останнім часом: що більше ми сьогодні зробимо, то швидше вдасться здійснити задумане.

Місяць застерігає

Не варто втручатися в чуже особисте життя, особливо якщо ніхто нас про це не просить: така ініціатива може каратися, що надовго позбавить бажання вирішувати будь-які питання, крім своїх власних. Не варто також звертати увагу на чужі поради — ніхто не розбереться в ситуації краще за нас самих.

36
