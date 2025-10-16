ТСН у соціальних мережах

Астрологія
68
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 17 жовтня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 17 жовтня?

Місяць розповідає

День потужної позитивної енергетики, яка виявляє розумові та інтелектуальні здібності людини. Ми, нехай і на деякий час, стаємо не тільки розумнішими, а й добрішими та людянішими — конфліктів і злісних випадів ні від кого очікувати не доводиться, навпаки, всі йтимуть назустріч і допомагатимуть одне одному.

Місяць рекомендує

Можна просити, надавати і приймати допомогу, займатися благодійністю і просто насолоджуватися спілкуванням з оточенням. Погане самопочуття, яке, незважаючи на позитивні енергії дня, можливе в цей час, буде, найімовірніше, пов’язане з перевтомою, тож необхідно знайти час не тільки для роботи, а й для відпочинку.

Місяць застерігає

У жодному разі не можна зривати невдоволення на людях, які опиняться поруч: так легко можна буде зіпсувати стосунки з колегами і близькими, що дорого нам обійдеться.

68
