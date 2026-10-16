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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 17 жовтня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 17 жовтня?
Місяць розповідає
День активних дій, які обіцяють успіх у будь-яких справах, але особливо перспективною виявиться робота вдома.
Місяць рекомендує
Справи, заплановані на цей день, краще виконувати наодинці — так ніхто не зможе завадити нам довести їх до кінця. Цього дня краще віддати перевагу розумовій праці, а не фізичній: легко вдасться здійснити все те, що раніше здавалося нездійсненним завданням.
Місяць застерігає
Слід утриматися від суперечок, навіть якщо вони спричинені об’єктивними — і вагомими — причинами: з’ясування стосунків може призвести до ситуації, з якої практично неможливо вийти без серйозних втрат. Від ухвалення важливого життєвого рішення краще утриматися — цього дня велика ймовірність помилитися, тому — звісно, якщо є така можливість — перенести «процедуру» на інший день
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