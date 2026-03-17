Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 18 березня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 18 березня?
Місяць розповідає
Найнегативніший і найнебезпечніший — чорний — день місячного календаря, що перебуває під заступництвом Гекати (давньогрецької богині Місяця, магії та нечистої сили), тому вважається, що цей час сприятливий для чаклунів і відьом. Він робить нас слабкими, беззахисними перед небезпеками і позбавляє сил — як фізичних, так і моральних.
Місяць рекомендує
Послабити негативний тиск на психіку допоможе… яскраве світло, починаючи з денного і закінчуючи електричним, рекомендується також використовувати живий вогонь — піч, камін, свічки. Потрібно обмежити себе в їжі та розвагах, перед сном обов’язково треба прийняти душ — він змиє з людини весь зібраний за день негатив.
Місяць застерігає
Не можна спілкуватися — і, особливо, відверто говорити з людьми, які, як кажуть у таких випадках, лізуть у душу, та й узагалі порожніх розмов бажано уникати. Небажано піддаватися поганому настрою, який в особливо складних випадках може набути форми безпросвітної туги, а також піддаватися похмурим думкам, оскільки вони — лише породження місячних енергій, і до реальності жодного стосунку не мають.
Читайте також:
Три знаки зодіаку, яким потрібно бути обережнішими з грошима в березні 2026 року
Рік Осла за зороастрійським календарем: що чекає на нас після весняного рівнодення 21 березня
Білий Місяць у знаку Діви від 13 березня до 12 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час