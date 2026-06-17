Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 18 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 18 червня?

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Місяць розповідає

Двоякий день, символом якого є боротьба добра зі злом. Це перше, а отже, не найсильніше їхнє протистояння, але ігнорувати його все ж не варто. Також це час вибору: як у вузькому, так і в глобальному сенсі слова. У першому випадку йтиметься про вибір того чи того життєвого шляху, у другому — про те, на якому боці — світла чи тіні — перебуває людина.

Місяць рекомендує

Цей день надзвичайно сприятливий для того, щоб позбутися шкідливих звичок: наприклад, куріння. Оскільки це також день свого роду та коренів, рекомендується вивчати історію власної родини — вона може розповісти багато цікавого не тільки про родичів — як близьких, так і далеких, — але й про нас самих.

Місяць застерігає

Від медичних операцій та маніпуляцій, навіть якщо вони були заздалегідь заплановані на цей день, слід утриматися — вони замість користі завдадуть шкоди. Відчувши занепад сил, небажано влаштовувати собі вихідний — потрібно знайти собі хоч якесь заняття, яке дозволить відволіктися від негативних думок.

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