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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 18 червня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 18 червня?
Місяць розповідає
Двоякий день, символом якого є боротьба добра зі злом. Це перше, а отже, не найсильніше їхнє протистояння, але ігнорувати його все ж не варто. Також це час вибору: як у вузькому, так і в глобальному сенсі слова. У першому випадку йтиметься про вибір того чи того життєвого шляху, у другому — про те, на якому боці — світла чи тіні — перебуває людина.
Місяць рекомендує
Цей день надзвичайно сприятливий для того, щоб позбутися шкідливих звичок: наприклад, куріння. Оскільки це також день свого роду та коренів, рекомендується вивчати історію власної родини — вона може розповісти багато цікавого не тільки про родичів — як близьких, так і далеких, — але й про нас самих.
Місяць застерігає
Від медичних операцій та маніпуляцій, навіть якщо вони були заздалегідь заплановані на цей день, слід утриматися — вони замість користі завдадуть шкоди. Відчувши занепад сил, небажано влаштовувати собі вихідний — потрібно знайти собі хоч якесь заняття, яке дозволить відволіктися від негативних думок.
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