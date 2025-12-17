Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 18 грудня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 18 грудня?

Місяць розповідає

День абсолютної гармонії, яку не можна порушувати нічим, тому дуже важливо провести його якомога тихіше і спокійніше.

Місяць рекомендує

Час сприятливий для будь-яких робіт на землі — як у прямому, так і в переносному значенні: можна садити і пересаджувати домашні рослини, братися за ремонт і будівництво, а також обживатися на новому місці.

Місяць застерігає

Не можна ображати нікого з оточення, але особливо це застереження стосується близьких людей: якщо якимось чином — словом або підозрою — образити їх сьогодні, відновити стосунки в повному їх обсязі, найімовірніше, вже не вийде.

