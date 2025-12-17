- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 18 грудня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 18 грудня?
Місяць розповідає
День абсолютної гармонії, яку не можна порушувати нічим, тому дуже важливо провести його якомога тихіше і спокійніше.
Місяць рекомендує
Час сприятливий для будь-яких робіт на землі — як у прямому, так і в переносному значенні: можна садити і пересаджувати домашні рослини, братися за ремонт і будівництво, а також обживатися на новому місці.
Місяць застерігає
Не можна ображати нікого з оточення, але особливо це застереження стосується близьких людей: якщо якимось чином — словом або підозрою — образити їх сьогодні, відновити стосунки в повному їх обсязі, найімовірніше, вже не вийде.
