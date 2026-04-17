Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 18 квітня

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 18 квітня?

Місяць розповідає

Досить динамічний день, перша половина якого передбачає підготовку до активних дій, а друга — безпосередню роботу, спрямовану на досягнення поставлених перед собою цілей.

Місяць рекомендує

Найважливіше цього дня — контролювати потік енергії, яку спрямовують на нас зірки: будучи некерованою, вона принесе більше зла, ніж добра. Час особливо сприятливий для роботи на свіжому повітрі — наприклад, у саду або на присадибній ділянці: за її допомогою вдасться придушити негативні емоції і налаштувати себе на позитив.

Місяць застерігає

Хоч би як нас дратували люди, які нас оточують, зокрема й близькі, у жодному разі не можна з’ясовувати з ними стосунки, інакше серйозного конфлікту з далекосяжними наслідками не уникнути. Від надто активних дій слід відмовитися — вони можуть призвести не тільки до втоми, а й до поганого самопочуття.

Читайте також: