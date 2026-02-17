ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 18 лютого

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 18 лютого?

Місяць розповідає

День, коли життя повертає від фантазій і мрій до реальності, інакше не вдасться вирішити питання, що мають для кожного з нас велике значення.

Місяць рекомендує

Не варто згадувати минуле — необхідно будувати плани на майбутнє і, як наслідок, братися за їхню реалізацію в сьогоденні. Можна сіяти насіння на розсаду, наводити лад на присадибній ділянці, купувати і продавати нерухомість.

Місяць застерігає

Як би не складалися обставини, категорично не рекомендується нервувати, особливо в першій половині дня: втративши самовладання, можна припуститися помилки, яку не так легко — а в деяких випадках і неможливо — буде виправити.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie