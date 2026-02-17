Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 18 лютого

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 18 лютого?

Місяць розповідає

День, коли життя повертає від фантазій і мрій до реальності, інакше не вдасться вирішити питання, що мають для кожного з нас велике значення.

Реклама

Місяць рекомендує

Не варто згадувати минуле — необхідно будувати плани на майбутнє і, як наслідок, братися за їхню реалізацію в сьогоденні. Можна сіяти насіння на розсаду, наводити лад на присадибній ділянці, купувати і продавати нерухомість.

Місяць застерігає

Як би не складалися обставини, категорично не рекомендується нервувати, особливо в першій половині дня: втративши самовладання, можна припуститися помилки, яку не так легко — а в деяких випадках і неможливо — буде виправити.

Читайте також: