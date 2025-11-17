ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 18 листопада

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 18 листопада?

Місяць розповідає

День, коли в роботі на нас чекає удача, а у фінансовому сенсі — прибуток: його чиста і світла енергетика цілюще впливає як на нас самих, так і на все, чим ми займаємося.

Місяць рекомендує

Дуже важливо приділити увагу близьким людям — насамперед, літнім родичам і дітям, особливо, якщо останнім часом вони страждали від її нестачі.

Місяць застерігає

Не можна кричати, лаятися, ображати інших людей і бажати їм зла навіть у думках: астрологи вважають, що цього дня така поведінка може порушити наявну у світі рівновагу, що призведе до небажаних, а інколи й відверто поганих наслідків.

