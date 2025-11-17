- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 151
- Час на прочитання
- 1 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 18 листопада
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 18 листопада?
Місяць розповідає
День, коли в роботі на нас чекає удача, а у фінансовому сенсі — прибуток: його чиста і світла енергетика цілюще впливає як на нас самих, так і на все, чим ми займаємося.
Місяць рекомендує
Дуже важливо приділити увагу близьким людям — насамперед, літнім родичам і дітям, особливо, якщо останнім часом вони страждали від її нестачі.
Місяць застерігає
Не можна кричати, лаятися, ображати інших людей і бажати їм зла навіть у думках: астрологи вважають, що цього дня така поведінка може порушити наявну у світі рівновагу, що призведе до небажаних, а інколи й відверто поганих наслідків.
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 17 до 23 листопада
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 17–23 листопада
Місячний гороскоп на 17–23 листопада: що рекомендується робити кожного дня тижня
Що зірки нам пророкують: гороскоп на 17–23 листопада 2025 року