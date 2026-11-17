Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 18 листопада?

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Місяць розповідає

День, коли можна й потрібно братися до втілення у життя нових справ — як професійних, так і побутових. Не варто нехтувати й особистим життям: якщо зареєструвати шлюб цього дня, сімейне життя виявиться щасливим і тривалим.

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Місяць рекомендує

У професійному плані важливо заздалегідь продумати всі свої дії та передбачити можливі наслідки. Якщо це не вдасться, треба зменшити активність і відпочити. Також час, який звільниться, можна присвятити родині, провівши вечір у сімейному колі.

Місяць застерігає

Нинішній день, як би дивно це не звучало, не найкращий день для благодійності: серед людей, які проситимуть про допомогу, можуть виявитися шахраї.

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