Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 18 серпня

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

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Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 18 серпня?

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Місяць розповідає

День роботи над помилками, коли потрібно переоцінити думки, спонукання та вчинки, що не виправдали себе,

Місяць рекомендує

Проєкти, розпочаті цього дня, обіцяють швидко принести очікуваний результат — як моральний, так і матеріальний. Це також гарний час для перепланування житла або хоча б просто переставляння меблів: оновлення свого життя можна почати навіть із таких — простих — змін.

Місяць застерігає

Не варто ухвалювати важливе рішення, що стосується особистого життя: під впливом негативних емоцій можна безповоротно зіпсувати стосунки з коханою людиною. Не варто також відштовхувати людину, яка захоче помиритися з нами: якою б великою не була її провина, необхідно врахувати той факт, що вона щиро розкаялася у своєму вчинку і хоче перепросити.

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