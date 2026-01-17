- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 18 січня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 18 січня?
Місяць розповідає
Цієї доби поєднуються два місячні дні, один з яких плавно перетікатиме в інший. Ранок мине під впливом негативних місячних енергій, але вже після обіду в наше життя увійде позитив. Щоправда, сил на активну діяльність майже не залишиться, але в неділю в цьому немає особливої потреби — можна дозволити собі відпочити.
Місяць рекомендує
Астрологи рекомендують закладати позитивну програму на майбутнє, складаючи професійні плани і мріючи про приємні зміни в особистому житті. Мрії цього дня не варто вважати марним дозвіллям — бажання, якщо їх буде візуалізовано сьогодні — такий уже це день — обов’язково стануть реальністю.
Місяць застерігає
Не варто критикувати інших і, тим паче, займатися самокритикою: на користь вона не піде, а ось самооцінку може знизити надовго, що не найкращим чином позначиться на професійній діяльності та, як наслідок, на фінансовому становищі.
