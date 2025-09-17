- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 18 вересня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 18 вересня?
Місяць розповідає
Напружений день, протягом якого конфлікти виникатимуть, як-то кажуть, на рівному місці. Якщо брати участь хоча б у деяких із них, можна втратити енергію, призначену для суто мирних цілей — професійних завдань і домашніх клопотів.
Місяць рекомендує
Успіху — насамперед професійного — вдасться домогтися лише за наявності докладного плану, який потрібно скласти зранку і дотримуватися його весь день, інакше доведеться хапатися то за одне, то за інше, через що всі справи підуть шкереберть.
Місяць застерігає
Зірки категорично не рекомендують ходити безлюдними вулицями і провулками на самоті в темний час доби — потрібно пам’ятати про те, що береженого бог береже, і не ризикувати життям і здоров’ям намарно. Важливі рішення краще не ухвалювати — надто висока ймовірність того, що ми необ’єктивно оцінимо обставини і, як наслідок, дійдемо помилкового висновку.
