ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 18 вересня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 18 вересня?

Місяць розповідає

Напружений день, протягом якого конфлікти виникатимуть, як-то кажуть, на рівному місці. Якщо брати участь хоча б у деяких із них, можна втратити енергію, призначену для суто мирних цілей — професійних завдань і домашніх клопотів.

Місяць рекомендує

Успіху — насамперед професійного — вдасться домогтися лише за наявності докладного плану, який потрібно скласти зранку і дотримуватися його весь день, інакше доведеться хапатися то за одне, то за інше, через що всі справи підуть шкереберть.

Місяць застерігає

Зірки категорично не рекомендують ходити безлюдними вулицями і провулками на самоті в темний час доби — потрібно пам’ятати про те, що береженого бог береже, і не ризикувати життям і здоров’ям намарно. Важливі рішення краще не ухвалювати — надто висока ймовірність того, що ми необ’єктивно оцінимо обставини і, як наслідок, дійдемо помилкового висновку.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
150
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie