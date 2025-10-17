ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 18 жовтня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Місяць

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 18 жовтня?

Місяць розповідає

Час, коли не можна виявляти агресію і вплутуватися в конфлікти. Така поведінка може бути небезпечною для всіх — як для тих, від кого вона виходить, так і для тих, проти кого вона спрямована.

Місяць рекомендує

Важливо вести спокійний спосіб життя і зберігати моральну рівновагу, стримуючи можливі негативні емоції. Виплеснути накопичену енергію можна, займаючись спортом, який, до того ж, дасть заряд бадьорості на кілька днів наперед.

Місяць застерігає

Сперечатися з людьми, з якими ми перебуваємо на різних освітніх і культурних рівнях, небажано завжди, але сьогодні це може бути особливо небезпечним: важко щось донести до людини, з якою розмовляєш різними мовами.

