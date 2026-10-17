Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 18 жовтня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 18 жовтня?

Реклама

Місяць розповідає

День, коли активізуються сили зла, тому слід дотримуватися максимальної обережності в усіх сферах життя.

Реклама

Місяць рекомендує

Важливо уникати емоційних сплесків, які можуть зіпсувати стосунки з оточенням — як з коханими, так і зі членами сім’ї — старшими родичами та дітьми. Як би не складалися життєві обставини, необхідно налаштовувати себе на позитив, тоді й обставини складатимуться відповідним — позитивним — чином.

Місяць застерігає

День, коли важливо утриматися від будь-якого ризику — це не тільки не виправдає сподівань, а й, навпаки, призведе до втрат — як матеріальних, так і фізичних — тобто до травм. Не варто ходити безлюдними вулицями в темну пору доби, а ще краще — взагалі залишитися вдома. Не можна втручатися в чужі конфлікти, навіть якщо здаватиметься, що без нашої участі в них ніяк не обійтися: великий ризик когось ненароком зачепити.

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів