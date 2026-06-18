Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 19 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 19 червня?

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Місяць розповідає

День, коли не можна ухвалювати рішення, якщо їхні ймовірні наслідки не були ретельно продумані та прораховані.

Місяць рекомендує

Сьогодні треба працювати методично й послідовно, не очікуючи натхнення та ентузіазму — вони навряд чи з’являться цього дня, тому не варто витрачати час на очікування. Вирішуючи, як вчинити в ситуації, що склалася, бажано звернутися за моральною підтримкою до старших родичів: їхня порада буде продиктована не тільки багатим життєвим досвідом, а й доброзичливим ставленням до нас.

Місяць застерігає

Від бажання помститися, навіть тій людині, яка справді в чомусь перед нами винна, цього дня — втім, як і завжди — слід відмовитися. За важливі та — особливо — трудомісткі справи сьогодні краще не братися — на них у нас просто не вистачить сил. Будь-які рішення, ухвалені цього дня, — як професійного, так і особистого характеру — свідомо виявляться помилковими, тому краще перенести цей процес на інший — більш підхожий — час.

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