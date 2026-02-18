- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 19 лютого
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 19 лютого?
Місяць розповідає
День пасивної негативної енергетики, яку ми, як правило, спрямовуємо проти самих себе. Багато хто з нас у цей час схильний до нападів самокритики, яка принесе не користь, а шкоду, тому важливо від неї відмовитися.
Місяць рекомендує
Можна братися за роботу над новими проєктами — обставини для цього складуться якнайкраще, що дасть змогу швидко, хоч і не без зусиль, досягти потрібної мети. Надіслану згори енергію необхідно перетворити з негативної на позитивну, тільки в такому разі результат праці потішить, а не засмутить.
Місяць застерігає
З токсичними людьми небажано спілкуватися будь-якого дня, але сьогодні — особливо, але якщо від розмови ніяк не можна відкрутитися, важливо зберігати спокій і душевну рівновагу — це найкращий спосіб роздратувати недоброзичливця.
