Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 19 листопада

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 19 листопада?

Місяць розповідає

Потужна негативна енергетика дня здебільшого виявиться сильнішою за людину — не кожному з нас вдасться з нею впоратися. Велика ймовірність сварок і конфліктів, які можуть серйозно вплинути на будь-які — навіть найміцніші — стосунки. Тому бажано уникати прямих сутичок із рідними, друзями й колегами, ще краще — взагалі відмовитися від спілкування.

Місяць рекомендує

У конфліктних стосунках між близькими людьми — друзями чи родичами — бажано вибрати золоту середину, не стаючи на один — чийсь — бік, і посприяти їхньому примиренню.

Місяць застерігає

Не варто засуджувати інших, тоді й нас не судитимуть за наші провинності. Купівлю або продаж чого-небудь — особливо нерухомості — необхідно перенести на інший день, сьогодні ці процеси успішними не будуть.

