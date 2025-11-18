ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 19 листопада

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 19 листопада?

Місяць розповідає

Потужна негативна енергетика дня здебільшого виявиться сильнішою за людину — не кожному з нас вдасться з нею впоратися. Велика ймовірність сварок і конфліктів, які можуть серйозно вплинути на будь-які — навіть найміцніші — стосунки. Тому бажано уникати прямих сутичок із рідними, друзями й колегами, ще краще — взагалі відмовитися від спілкування.

Місяць рекомендує

У конфліктних стосунках між близькими людьми — друзями чи родичами — бажано вибрати золоту середину, не стаючи на один — чийсь — бік, і посприяти їхньому примиренню.

Місяць застерігає

Не варто засуджувати інших, тоді й нас не судитимуть за наші провинності. Купівлю або продаж чого-небудь — особливо нерухомості — необхідно перенести на інший день, сьогодні ці процеси успішними не будуть.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie